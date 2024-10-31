Франція

Але простіше виявилося б придбати все князівство.

Французький нападник Кіліан Мбаппе в липні цього року став співвласником клубу Кан, придбавши 80% акцій цього колективу, який виступає в Лізі 2.

Однак історія могла скластись й інакшим чином, якщо б першочергові перемовини за участі футболіста мадридського Реала завершились успіхом.

Головною метою 25-річного виконавця цього літа, окрім підписання контракту з "галактікос", було придбання не чужого для нього клубу Монако, у якому гравець дебютував на "дорослому" рівні, після чого був придбаний Парі Сен-Жермен за 180 млн євро влітку 2018 року.

Акціонер "монегасків", відомий бізнесмен із боліт Дмітрій Риболовлєв, мав бажання продати свою частку власності в клубі й отримав конкретну пропозицію від інвестиційний фонд Coalition Capital, яким володіє Мбаппе, на початку року, як повідомляє французька преса.

Проте перемовини завершились, як тільки Риболовлєв назвав вартість цієї операції, після чого увага Кіліана та його представників була зосереджена виключно на Кані.