Франція

22-річний португалець нещодавно отримав серйозну травму та вилетів на тривалий термін.

Лілль на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з захисником Тіаго Сантушем.

Нова угода з 22-річним португальцем розрахована до літа 2029 року.

Зазначимо, що минулого місяця Сантуш отримав тяжку травму на тренуванні – розрив хрестоподібної зв'язки.

Цього сезону Сантуш встиг провести дев'ять матчів, у яких результативними діями не відзначався.

Після дев'яти турів Лілль набрав 17 очок і посідає четверте місце у французькій Лізі 1.