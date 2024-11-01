22-річний португалець нещодавно отримав серйозну травму та вилетів на тривалий термін.
Тіаго Сантуш, ФК Лілль
01 листопада 2024, 10:23
Лілль на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з захисником Тіаго Сантушем.
Нова угода з 22-річним португальцем розрахована до літа 2029 року.
Зазначимо, що минулого місяця Сантуш отримав тяжку травму на тренуванні – розрив хрестоподібної зв'язки.
Цього сезону Сантуш встиг провести дев'ять матчів, у яких результативними діями не відзначався.
Після дев'яти турів Лілль набрав 17 очок і посідає четверте місце у французькій Лізі 1.