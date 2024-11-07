Аргентинський фахівець може повернутися до роботи в Європі.
Хорхе Сампаолі, Getty Images
07 листопада 2024, 20:20
Напередодні французький Ренн офіційно оголосив про звільнення Жюльєна Стефана з посади головного тренера першої команди.
Як повідомляє L’Équipe, Хорхе Сампаолі близький до того, щоб стати новим керманичем представника французької Ліги 1.
За інформацією джерела, аргентинський фахівець є головним кандидатом на посаду нового головного тренера Ренна.
Нагадаємо, що останнім місцем роботи Сампаолі був бразильський Фламенго, який він залишив у вересні 2023 року.