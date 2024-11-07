Франція

Аргентинський фахівець може повернутися до роботи в Європі.

Напередодні французький Ренн офіційно оголосив про звільнення Жюльєна Стефана з посади головного тренера першої команди.

Як повідомляє L’Équipe, Хорхе Сампаолі близький до того, щоб стати новим керманичем представника французької Ліги 1.

За інформацією джерела, аргентинський фахівець є головним кандидатом на посаду нового головного тренера Ренна.

Нагадаємо, що останнім місцем роботи Сампаолі був бразильський Фламенго, який він залишив у вересні 2023 року.