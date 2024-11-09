Франція

Керманич прокоментував поразку від Осера.

Напередодні Марсель у рамках одинадцятого туру французької Ліги 1 поступився Осеру на власному полі (1:3).

Ця поразка стала вже другою для "провансальців" за останні три гри чемпіонату, тоді як до цього вони поступились Парі Сен-Жермен на власному полі (0:3) та переграли Нант на виїзді (2:1).

Після завершення гри головний тренер Марселя Роберто Де Дзербі зробив кілька різких заяв.

"Я не живу заради другого місця, я навіть не живу заради перемоги в чемпіонаті. Я хочу досягти чогось, що виходить за рамки результату. Не говоріть зі мною про друге, третє чи четверте місця.

Я приїжджаю сюди, щоб щось віддати, щось передати, я живу заради чогось, що виходить за межі футболу. Якщо проблема в мені, мені доведеться піти. Мене не цікавлять гроші. Я шукаю винагороду за свою роботу в іншому.

Я дійсно беру на себе відповідальність. Коли я кажу, що я відповідальний, це тому, що я дійсно відчуваю цю відповідальність. Я не маю наміру перекладати відповідальність на інших.

Те, що я сказав про Медхі Бенатія та Пабло Лонгорії, я сказав і команді. Гравці точно знають, що я кажу їм те саме, що й вам. У мене лише одне обличчя. Я не фальшивка.

У нас є гравці з мужністю та індивідуальністю, навіть якщо їм завжди є куди вдосконалюватись. Вам потрібна пристрасть, ви повинні розуміти, як вам пощастило грати за цей клуб. Ти не можеш бути тут і бути просто працівником клубу. Щоб грати тут, потрібно щось інше.

Ти не можеш ставити собі жодних запитань, ти маєш виходити на поле, як камікадзе. Я божеволію, бо не можу зрозуміти, чому ми досягаємо успіху далеко від дому, а не тут. Можливо, справа в мені. Рішення проблеми полягає не в тому, щоб міняти гравців", — повідомив італійський виконавець.

У наступному турі Марсель зіграє в гостях у Ланса.