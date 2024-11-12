Франція

Клуб продемонстрував поганий початок сезону.

Французький Ренн на старті поточного сезону відверто не вражав здобутими результатами, незважаючи на те, що цього року "червоно-чорні" залишились осторонь міжнародних виступів.

Французький фахівець Жульєн Стефан таким чином протримався на посаді головного тренера колективу лише до початку листопада, після чого керівництво призначило Себастьєна Тамбуре тимчасово виконуючим обов’язки головного тренера, і паралельно розпочало перемовини щодо підписання нового керманича.

Відомий аргентинський 64-річний тренер Хорхе Сампаолі півтора місяці перебував без роботи, після завершення співпраці з бразильським Фламенгу, і радо погодився на повернення до Європи.

Контракт було підписано до 2026 року.

Сампаолі раніше працював із клубами Аргентіно, Хуан Ауріч, Спорт Бойз, Коронел Болонесі, Спортінг Крістал, О’Гіггінс, Емелек, Універсідад де Чилі, андалузькою Севільєю, Сантосом, Атлетіку Мінейру, Марселем, а також із збірними Чилі та Аргентини.