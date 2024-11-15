Франція

Оце так новина з Франції.

Французький Ліон був дискваліфікований через фінансову ситуацію в клубі. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, Ліон покине елітний дивізіон Франції незалежно від результатів цього сезону, якщо не зможе вирішити проблеми з фінансуванням. Також "ткачам" було винесено трансферний бан до вирішення ситуації.

Наразі Ліон йде на п'ятому місці в турнірній таблиці французької Ліги 1, набравши 18 очок після 11 зіграних турів.

Раніше повідомлялося, що Бафетімбі Гоміс оголосив про завершення кар'єри.