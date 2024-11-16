Франція

Канадця можуть підписати безкоштовно.

Мюнхенська Баварія виявляє серйозний інтерес до нападника французького Лілля Джонатана Девіда. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, керівництву мюнхенського клубу подобається рівень гри 24-річного футболіста. Крім того, його контракт із "догами" закінчується влітку 2025 року, через що з'являється можливість підписати форварда на правах вільного агента.

Зазначається, що в послугах гравця збірної Канади також зацікавлена каталонська Барселона, яка має намір підписати його безкоштовно.

Цього сезону Джонатан Девід відіграв за Лілль 19 матчів, забив 13 голів та віддав 2 результативні передачі.