Канадця можуть підписати безкоштовно.
Девід, getty images
16 листопада 2024, 14:23
Мюнхенська Баварія виявляє серйозний інтерес до нападника французького Лілля Джонатана Девіда. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, керівництву мюнхенського клубу подобається рівень гри 24-річного футболіста. Крім того, його контракт із "догами" закінчується влітку 2025 року, через що з'являється можливість підписати форварда на правах вільного агента.
Зазначається, що в послугах гравця збірної Канади також зацікавлена каталонська Барселона, яка має намір підписати його безкоштовно.
Цього сезону Джонатан Девід відіграв за Лілль 19 матчів, забив 13 голів та віддав 2 результативні передачі.