Франція

Француз має плани після закінчення ігрової кар'єри.

Вінгер французького ПСЖ Усман Дембеле розповів, чим планує займатися після завершення ігрової кар'єри. Його слова цитує Marca.

"Я хочу закінчити кар'єру в 34 роки. Потім хочу зайнятися нерухомістю. Інвестувати в Африку та Францію" — сказав Дембеле.

Чинний контракт гравця з парижанами розрахований до 30 червня 2028 року.

Цього сезону Усман Дембеле відіграв за ПСЖ 13 матчів, забив п'ять голів та віддав сім результативних передач.