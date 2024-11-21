Франція

Команди зіграють раніше ніж було заплановано календарем.

Матч 16-го туру французької Ліги 1 Монако — ПСЖ, запланований на перші вихідні січня, перенесено на 18 грудня через Суперкубок Франції. Про це повідомляє офіційний сайт Ліги 1.

"На засіданні в понеділок, 18 листопада, рада директорів внесла зміни до розкладу 16-го туру Ліги 1. У зв'язку з організацією матчу за Суперкубок Франції, зустріч Монако — Парі Сен-Жермен, спочатку запланована на вихідні 4-5 січня 2025 року, перенесено на середу, 18 грудня 2024 року", — написано в заяві.

Наразі ПСЖ посідає перше місце в турнірній таблиці Ліги 1. Команда Луїса Енірке набрала 29 очок після 11 зіграних турів. В свою чергу Монако перебуває на другій сходинці, набравши 23 пункти.