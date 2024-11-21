Франція

Функціонер дав свій коментар.

Президент ПСЖ заявив, що перемога в Лізі чемпіонів не мета команди.

"Копіювати Барселону? Я не думаю, що ми хочемо когось копіювати. Ми зберігаємо свою ідентичність. У цьому і полягає ідентичність ПСЖ. Вона виходить від наших молодих гравців.

Подивіться, на яких полях грають наші молоді футболісти. Молодь знає, як грає перша команда. У нас є і досвідчені, і молоді футболісти. Мета не в тому, щоб виграти Лігу чемпіонів цього року, а в тому, щоб мати свій стиль", — заявив Нассер Аль-Хелайфі.

Раніше повідомлялося, що Шкрініар із великою ймовірністю залишить ПСЖ наприкінці сезону.