Франція

Сторони узгоджують останні деталі нової угоди до літа 2029 року.

Крайній захисник Парі Сен-Жермен Нуну Мендеш найближчим часом має пов'язати майбутнє зі своїм поточним клубом.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 22-річний португалець близький до підписання нового контракту з ПСЖ, який буде розрахований до літа 2029 року.

За інформацією джерела, сторони обговорюють останні деталі перед офіційним укладанням угоди.

Поточний контракт Нуну Мендеша з паризьким грандом спливає влітку 2026 року.

У поточному сезоні португальський вінгбек провів за ПСЖ 10 матчів, в яких він забив один гол та віддав два асисти. Портал Transfermarkt оцінює його в 55 мільйонів євро.