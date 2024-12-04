Франція

Як тільки надійде гідна пропозиція, так і оформлять угоду.

Починаючи від 31 травня 2011 року, французький Парі Сен-Жермен веде відлік своєї "катарської" частини історії, оскільки в той день фонд Qatar Sports Investments викупив у Colony Capital 70 % акцій.

І хоча інвесторам із Близького Сходу вдалось побудувати дійсно масштабний проєкт, утім до вершини, здобуття кубка чемпіонів, "червоно-сині" досі так і не дістались, хоча були близькими до цього під час "ковідного" фіналу проти мюнхенської Баварії.

Оскільки від моменту придбання клубу минуло вже понад 13 років, а сам проєкт розраховувався з акцентом на проведення домашнього чемпіонату світу-2022 та популяризації катарських брендів у Європі, власники ПСЖ останнім часом почали вказувати на суттєве зменшення інтересу до клубу навіть у їхній рідній країні.

Французькі ЗМІ повідомляють, що еміри Катару "відчувають утому від епохи переплачених зірок та їхнього ставлення до справи" й дедалі сильніше зменшують фінансування ПСЖ.

Нещодавно QSI виклали 500 млн євро задля придбання 12,5% акцій клубу в американського інвестиційного фонду Arctos Partner і фактично стали наближеними до абсолютного володіння "червоно-синіми".

Серед експертів ринку панує думка, що такий крок був пов’язаний із бажанням ПСЖ оформити єдиний пакет власності задля якнайшвидшого продажу.

Повідомляється, що еміри Катару наразі очікують лише на надходження гідної пропозиції, яка задовільнить їхнім вимогам, після чого вийдуть із проєкту.