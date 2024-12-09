Кіліан відповів французьким вболівальникам.
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09 грудня 2024, 13:43
Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе розповів про своє ставлення до національної команди. Його слова наводить RMC Sport.
"На Євро-2020 люди брехали з першого до останнього дня. Мене називали мавпою — без проблем. На мене валили відповідальність за провал — без проблем.
Завжди ставив збірну Франції на перше місце, робив все, щоб представляти її якнайкраще. Я зламав ніс за збірну. А люди кажуть, що мені плювати на неї.
Я зосереджений на Реалі, але ніколи не кидав збірну", — сказав Мбаппе.
Нагадаємо, що Кіліан Мбаппе пропустив два крайніх збори національної команди Франції.