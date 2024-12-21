Франція

Француз шукає нове місце роботи.

Нападник ПСЖ Рандаль Коло Муані залишить паризький клуб в січні. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, головний тренер парижан Луїс Енріке більше не розраховує на 26-річного французького нападника, який через це практично гарантовано залишить французький клуб взимку.

Зацікавленість до Коло Муані проявляють Манчестер Юнайтед та Монако.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Зазначимо, що француз перейшов до ПСЖ з німецького Айнтрахту у 2023 році за 95 млн. євро.

Цього сезону Рандаль Коло Муані відіграв за ПСЖ 14 матчів, забив два голи та віддав одну результативну передачу.