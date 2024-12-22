Франція

Керманич ПСЖ прокоментував підготовку до кубкової гри проти Ланса.

Уже на стадії 1/32 фіналу Кубка Франції матиме місце суперпротистояння — Ланс прийматиме Парі Сен-Жермен на Стад Фелікс Болар.

Перед грою головний тренер "червоно-синіх" Луїс Енріке прокоментував виступ власної команди.

"До сьогоднішнього дня все було дуже позитивно для нашої команди, тож ми покладаємо великі надії на те, що так буде й надалі.

Доннарумма? Він уже в порядку, не відчуває болі. Аля ця травма... на це просто важко дивитись. Серйозних наслідків немає. Йому дуже пощастило, що шипи не зачепили очі. Ми всі бачили його фото після гри, немає потреби їх коментувати.

Чи повинні ми підписати когось, щоб дати конкуренцію Баркола? Я дуже задоволений Бредлі. Для вас, журналістів, він був як Марадона на початку сезону, а тепер він вам не подобається? Так не буває.

Я ним задоволений. Хочу, щоб він продовжував вдосконалюватись. У всіх гравців можуть бути злети і падіння, головне, щоб команда досягала поставлених цілей. Я дуже задоволений усією командою.

Чутки про Осімхена? Я не говорю про гравців, яких немає в моєму клубі. Дякую.

Що ж до прийдешньої гри, то, зазвичай, у першому раунді Кубку незвично зустрічатись із командами такого рівня. Не думаю, що буду робити ротацію. У мене є багато варіантів. Ми — чемпіони країни, і тому хочемо завтра перемогти.

Який подарунок я очікую на Різдво? Я дуже задоволений командою. Найкраще на кожному трансферному вікні — бути уважним, наш склад важко покращити, ми хочемо розвивати наші молоді таланти. Що стосується ринку, то у нас дуже хороша команда", — заявив іспанський фахівець.

Матч Ланс — ПСЖ відбудеться 22 грудня, о 22:00.