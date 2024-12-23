Франція

Представниця гравця прокоментувала хід справи.

Французький нападник Кіліан Мбаппе залишив Парі Сен-Жермен ще наприкінці минулого сезону й за літо встиг перейти до мадридського Реала в якості вільного агента, але зв’язки з колишнім клубом його все одно не полишають.

Річ у тім, що поміж гравцем та "червоно-синіми" досі не розв’язано суперечку з приводу 55 млн євро бонусів "за лояльність", які ПСЖ обіцяв виплатити футболісту за підписання попереднього контракту, проте після його відходу відмовляється це робити.

Навіть незважаючи на те, що Професійна футбольна ліга Франції зобов'язала клуб виплатити ці гроші, парижани відмолись це зробити і збираються подати до суду.

Адвокатка Мбаппе Делфін Верхайден вважає такий підхід до справи з боку колективу непривальним.

"ПСЖ хоче втекти від футбольних правил. Він готовий зруйнувати всю систему скоріше, аніж виконувати свої зобов'язання, відповідно до контрактів. Якщо керівні органи не захищають контракти гравців та їхні норми, ми посилаємо потужний сигнал для подібних порушень у майбутньому.

ПСЖ подав позов до Паризького суду, стверджуючи, що Ліга 1 не має повноважень змушувати клуб виконувати взяті на себе зобов'язання. Для того, щоб брати участь у професійній лізі, ПСЖ повинен прийняти правила, але в кінцевому підсумку він заявляє, що Ліга 1 і Федерація не мають влади над ним як над клубом.

Це стає набагато більшою проблемою, аніж просто справа мого клієнта. Це може підірвати всю систему. До речі, клуб голосно і чітко каже всім іншим клубам: "Припиніть платити своїм гравцям, змусьте їх звернутися до суду з вирішення трудових суперечок".

Але на отримання рішення в першій інстанції йде півтора року, на апеляцію — ще два роки, на касацію — ще рік. Усі ці гравці закінчать кар'єру до того, як отримають свою зарплату.

Моя мета — не просто покарати ПСЖ заради самого покарання, інакше ми б давно звернулися до суду за шкоду, завдану іміджу, або за моральне переслідування. Ми могли б звернутись до суду з будь-якою скаргою, і отримати все, що завгодно. Те, чого хоче Кіліан Мбаппе, — це отримати те, що йому належить за контрактом.

Окрім цього, через податки Кіліану насправді дістанеться лише 25 млн євро, а не 55, як прийнято вважати", — заявила адвокатка.

Тим часом у Реалі Мбаппе виграв свій 20 трофей у професійній кар’єрі.