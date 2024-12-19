Іспанія

25-річний француз поклав черговий трофей у свою колекцію.

Французький нападник Реала Кіліан Мбаппе посідає дев'яте місце у списку найтитулованіших французьких футболістів після завоювання Міжконтинентального кубка, коли мадридці здолали Пачуку з рахунком 3:0.

Ця перемога принесла французькому форварду 20-й трофей в кар'єрі. Серед найтитулованіших французів його випереджають 8 футболістів.

Рекордсмен серед французів – Карім Бензема із 33 титулами. У топ-6 також входять Кінгслі Коман (27), Франк Рібері, Адрієн Рабьо (по 23), Біксант Лізаразю та Рафаель Варан – по 22.

У нинішньому сезоні Мбаппе провів 23 матчі, у яких забив 13 голів та віддав 3 асисти.