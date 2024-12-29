Франція

Публічне протистояння набирає обертів.

Португальський нападник аравійського Ан-Насра Кріштіану Роналду напередодні під час участі в Дубайській міжнародній спортивній конференції порівняв рівень ліг Саудівської Аравії та Франції, не на користь останньої, чим викликав жваве обговорення у футбольній спільноті.

І оскільки репутації французької першості таким чином було завдано певної шкоди, її очільники не залишились осторонь і виступили з наступним коментарем:

"Лео Мессі теж грає за 38 градусів", — ідеться в дописі в супроводі характерних емодзі "зірки", "прапора Аргентини" та "козла (G.O.A.T.)" на офіційному акаунті Ліги 1 у X.

Leo Messi jugando con 38 grados 🌟🇦🇷🐐 pic.twitter.com/2AWglqm8zk — Ligue 1 Español (@Ligue1_ESP) December 28, 2024

Нагадаємо, що в цьому сезоні аравійського футболу Роналду за 19 матчів забив 16 голів та віддав три гольові передачі.