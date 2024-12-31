Франція

Контракт розрахований на шість місяців із можливістю продовження ще на два роки.

Нант на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із воротарем Ліона Антоні Лопешом.

Угода з 34-річним португальцем розрахована до літа 2025 року, але є опція продовження контракту на два роки.

До цього Антоні виступав виключно за Ліон, вихованцем якого він є. На його рахунку 489 матчів, з яких 157 на нуль за 574 пропущених м'ячів. Також він провів 14 ігор у складі збірної Португалії.

Нинішнього сезону Лопеш на полі не з'являвся.

Після 15 ігор Ліон набрав 25 очок і займає п'яте місце в Лізі 1, а Нант має 12 балів та 16 рядок.