Івуарієць повернувся до чемпіонату Франції.
Секо Фофана, фото Ренн
01 січня 2025, 19:48
Центральний півзахисник Секо Фофана з Ан-Насра перебрався до Ренна, передає офіційний сайт клубу Ліги 1.
За даними transfermarkt, трансфер 29-річного івуарійця обійшовся в 20 млн євро. Контракт із гравцем розраховано до кінця червня 2029-го.
Із кінця січня минулого року Фофана на правах оренди виступав за Аль-Іттіфак. У 29 матчах всіх турнірів він відзначився двома голами та двома асистами.
До періоду в Саудівській Аравії Секо представляв Ланс, Удінезе, "молодіжки" Манчестер Сіті, Бастію, Фулгем і другу команду Лор'яна.