Франція

Івуарієць повернувся до чемпіонату Франції.

Центральний півзахисник Секо Фофана з Ан-Насра перебрався до Ренна, передає офіційний сайт клубу Ліги 1.

За даними transfermarkt, трансфер 29-річного івуарійця обійшовся в 20 млн євро. Контракт із гравцем розраховано до кінця червня 2029-го.

Із кінця січня минулого року Фофана на правах оренди виступав за Аль-Іттіфак. У 29 матчах всіх турнірів він відзначився двома голами та двома асистами.

До періоду в Саудівській Аравії Секо представляв Ланс, Удінезе, "молодіжки" Манчестер Сіті, Бастію, Фулгем і другу команду Лор'яна.