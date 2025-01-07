Італійський центрбек бразильського походження до цього виступав у Саудівській Аравії за Аль-Іттіхад.
Фото: ФК Олімпік Марсель
07 січня 2025, 17:53
Олімпік Марсель на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального захисника Луїса Феліпе, права на якого раніше належали Аль-Іттіхаду.
27-річний італієць бразильського походження повернувся до Європи на правах вільного агента, підписавши з марсельським клубом контракт до літа 2026 року.
Луїс Феліпе виступав у Саудівській Аравії з вересня 2023 року, коли перейшов із Бетіса за 22 мільйони євро.
З того моменту він провів за Аль-Іттіхад 28 матчів, в яких результативними діями не відзначався.