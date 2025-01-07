Франція

Італійський центрбек бразильського походження до цього виступав у Саудівській Аравії за Аль-Іттіхад.

Олімпік Марсель на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального захисника Луїса Феліпе, права на якого раніше належали Аль-Іттіхаду.

27-річний італієць бразильського походження повернувся до Європи на правах вільного агента, підписавши з марсельським клубом контракт до літа 2026 року.

🗣️ 𝟏 𝟐 𝟑 𝐌𝐚𝐫𝐬𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞 ☀️

Le joueur 0️⃣0️⃣4️⃣ 𝐋𝐮𝐢𝐳 𝐅𝐞𝐥𝐢𝐩𝐞 𝐑𝐚𝐦𝐨𝐬 🇮🇹 rejoint le Peuple Bleu&Blanc 🔵⚪️



Plus d'infos 👉 https://t.co/vddQrUY31V pic.twitter.com/zLDmq6YHIB — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 7, 2025

Луїс Феліпе виступав у Саудівській Аравії з вересня 2023 року, коли перейшов із Бетіса за 22 мільйони євро.

З того моменту він провів за Аль-Іттіхад 28 матчів, в яких результативними діями не відзначався.