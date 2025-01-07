Франція

Бразилець "відчув" рівень Саудівської Про-Ліги за три зіграні матчі з літа 2023 року.

Португальський нападник аравійського Ан-Насра Кріштіану Роналду під час участі у Дубайській міжнародній спортивній конференції зробив випад у бік французької Ліги 1, назвавши її слабшою за чемпіонат Саудівської Аравії.

Зірковий нападник Аль-Хіляля Неймар, який переїхав до саудівського чемпіонату з Парі Сен-Жермен, погодився з висловлюванням досвідченого португальця.

"Я погоджуюсь з Кріштіану. Сьогодні я думаю, що рівень чемпіонату Саудівської Аравії вищий за Лігу 1.

Рівень Саудівської Про-Ліги зростає, гравці також стають кращими. Але Ліга 1 має свої сильні сторони. Це чемпіонат дуже високого рівня. Я це добре знаю", — цитує слова Неймара журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що з моменту свого переїзду в Саудівську Аравію влітку 2023 року Неймар через травми встиг провести в рамках місцевого чемпіонату лише 206 хвилин у трьох матчах, в яких він відзначився трьома результативними передачами.