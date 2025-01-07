Франція

Воротар Ланса змінить клуб за 15 мільйонів євро.

Воротар Ланса Бріс Самба змінить клубну прописку у це зимове трансферне вікно, але залишиться у французькій Лізі 1.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Ренн після тривалих переговорів повністю узгодив трансфер 30-річного французького голкіпера за 15 мільйонів євро.

Незабаром про перехід Бріса Самба до Ренна має бути оголошено на офіційному рівні.

У поточному сезоні француз конголезького походження провів за Ланс 17 матчів, в яких він пропустив 17 голів та 7 разів відстояв "на нуль".