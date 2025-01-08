Франція

Ліга 1 може поповнитися гравцем збірної Мексики.

Опорний півзахисник Вест Гем Юнайтед Едсон Альварес опинився в сфері інтересів Монако, передає журналіст Фабріціо Романо.

Французький клуб звернувся до англійського для обговорення умов оренди 27-річного гравця. Контракт "молотобійців" із мексиканцем розраховано до кінця червня 2028-го.

На рахунку Альвареса участь у 18 матчах всіх турнірів поточної кампанії (без результативних дій).

Нагадаємо, нещодавно Вест Гем Юнайтед оголосив про звільнення головного тренера Хулена Лопетегі. Очікується, що його наступником у Лондоні буде Грем Поттер.