Керівництво Наполі пропонуєодному з лідерів команди Хвічі Кварацхелії продовжити контракт із клубом до 2029 року. Про це повідомляє Екрем Конур.

За інформацією джерела, неаполітанці пропонують трудову угоду із зарплатнею 6 млн. євро на рік. Наразі сторони обговорюють бонуси і пункт про суму відступних, яка, на думку Наполі, має перевищувати 100 млн. євро.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 1,5 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 85 млн. євро.

Цього сезону Хвіча Кварацхелія відіграв за Наполі 18 матчів, забив п'ять голів та віддав три результативні передачі.