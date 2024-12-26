Сторони вже довгий час ведуть перемовини, але поки що без підписання угоди.
Хвіча, getty images
26 грудня 2024, 17:49
Керівництво Наполі пропонуєодному з лідерів команди Хвічі Кварацхелії продовжити контракт із клубом до 2029 року. Про це повідомляє Екрем Конур.
За інформацією джерела, неаполітанці пропонують трудову угоду із зарплатнею 6 млн. євро на рік. Наразі сторони обговорюють бонуси і пункт про суму відступних, яка, на думку Наполі, має перевищувати 100 млн. євро.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 1,5 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 85 млн. євро.
Цього сезону Хвіча Кварацхелія відіграв за Наполі 18 матчів, забив п'ять голів та віддав три результативні передачі.