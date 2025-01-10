Франція

Позиція здорової людини.

Український центральний захисник Борнмута Ілля Забарний відмовився від трансферу в ПСЖ через те, що в складі парижан виступає російський воротар матвій сафонов. Про це заявив журналіст L'Equipe Лоїк Танзі в ефірі подкасту 100% PSG la Tribune.

"Забарний — чудовий гравець, але він українець. У ПСЖ є росіянин. Ілля каже: "Якщо сафонов в команді, я не можу перейти". Забарний думає: "Я захисник, а він воротар — наші позиції дуже тісно пов'язані на полі. Не хочу, щоб проблеми, якщо вони коли-небудь виникнуть, зводилися до того, що я українець, а він росіянин.

ПСЖ навіть замислюється про продаж сафонова заради придбання Забарного, адже Луїс Енріке високо цінує цього захисника", — заявив Танзі.