Англія

Росіянин у складі паризького гранду не стане проблемою для українця?

Захисник збірної України Ілля Забарний може продовжити свою кар'єру у французькій Лізі 1. Про це повідомляє телерадіожурналіст Фарід Руас.

За інформацією джерела, у послугах 22-річного українця зацікавлений ПСЖ.

Також наголошується, що трансфер гравця збірної України до Парижа – питання наступних кількох днів.

Цього сезону Забарний провів 17 матчів в англійській Прем'єр-лізі.

Раніше була інформація, що перехід Забарного до ПСЖ є малоймовірним через російського воротаря парижан Матвія Сафонова.