Ілля Забарний, Getty Images
25 грудня 2024, 23:19
Захисник збірної України Ілля Забарний може продовжити свою кар'єру у французькій Лізі 1. Про це повідомляє телерадіожурналіст Фарід Руас.
За інформацією джерела, у послугах 22-річного українця зацікавлений ПСЖ.
Також наголошується, що трансфер гравця збірної України до Парижа – питання наступних кількох днів.
Цього сезону Забарний провів 17 матчів в англійській Прем'єр-лізі.
Раніше була інформація, що перехід Забарного до ПСЖ є малоймовірним через російського воротаря парижан Матвія Сафонова.