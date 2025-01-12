Французький ПСЖ зробив пропозицію Наполі за трансфер вінгера Хвічі Кварацхелії в розмірі 60 млн. євро. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, ця сума нижча від тієї, що запитує керівництво неаполітанців, проте парижани впевнені, що переговори йдуть у позитивному ключі.

Зазначається, що вирішальні дні переговорів відбудуться наступного тижня.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 1,5 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 85 млн. євро.

Цього сезону Хвіча Кварацхелія відіграв за Наполі 19 матчів, забив п'ять голів та віддав три результативні передачі.