Французький ПСЖ зробив пропозицію Наполі за трансфер вінгера Хвічі Кварацхелії в розмірі 60 млн. євро. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.
За інформацією джерела, ця сума нижча від тієї, що запитує керівництво неаполітанців, проте парижани впевнені, що переговори йдуть у позитивному ключі. 
Зазначається, що вирішальні дні переговорів відбудуться наступного тижня.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 1,5 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 85 млн. євро.
 
Цього сезону Хвіча Кварацхелія відіграв за Наполі 19 матчів, забив п'ять голів та віддав три результативні передачі.
 