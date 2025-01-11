Франція

Зарплата грузина зросте у чотири-п'ять разів.

Вінгер збірної Грузії та Наполі Хвіча Кварацхелія незабаром може стати гравцем ПСЖ. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво парижан вже погодило п'ятирічний контракт з 23-річним грузином, згідно з яким його зарплата підвищиться у чотири-п'ять разів.

Також зазначається, що наступного тижня клуби проведуть зустріч, де обговорять можливий трансфер футболіста.

Раніше головний тренер "неаполітанців" Антоніо Конте розповів, що Хвіча попросив його продати.

Нинішнього сезону Кварацхелія провів 19 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав три асисти.