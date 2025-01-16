Франція

Чеферін наразі не втручатиметься.

ПСЖ поки що не отримає санкції від УЄФА за несплату боргу колишньому нападнику парижан Кіліану Мбаппе. Про це повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, УЄФА не планує розглядати справу щодо боргу французького клубу перед нападником мадридського Реала, оскільки не отримав усіх необхідних документів.

Кіліан Мбаппе виступає за Реал з літа минулого року. У нинішньому сезоні 26-річний француз провів 27 матчів у всіх турнірах, забив 14 голів і зробив три результативні передачі.

Раніше адвокатка Мбаппе висловилася про ситуацію з ПСЖ.