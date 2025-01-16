Франція

Згодом очікуємо на традиційний коштовний продаж.

Івуарійський фланговий захисник Валі Конате є невідомою персоною для європейського вболівальника, оскільки у 18-річному віці цієї зими він здійснив свій перший переїзд до європейського клубу в професійній кар’єрі.

Вихованець клубу Абіджан перейшов до французького Монако, скаути якого побачили в ньому перспективи в контексті гри на лівому фланзі оборони.

Однак із виступами на "дорослому" рівні все ж таки доведеться трохи зачекати — "монегаски" перше півріччя перебування гравця в клубі планують його залучать виключно для матчів команди віком до 19 років.

Контракт розраховано до 2029 року, тоді як решта умов переходу не розголошується.