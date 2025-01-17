Франція

Грузин перебирається до столиці Франції.

ПСЖ оформив трансфер грузинського вінгера Хвічі Кварацхелії з Наполі. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що контракт з 23-річним футболістом розрахований до 30 червня 2029 року.

За інформацією італійського інсайдера, ПСЖ заплатив за Хвічу 70 млн. євро.

За Наполі грузин загалом відіграв 107 матчів, забив 30 голів та віддав 29 результативних передач. Цього сезону Хвіча Кварацхелія відіграв 19 матчів, забив п'ять голів та віддав три результативні передачі.