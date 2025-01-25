Франція

Італієць може залишити Париж.

Воротар ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма може залишити французький клуб найближчим часом. Про це повідомляє журналіст Альфредо Педулла.

За інформацією джерела, 25-річний італієць веде переговори з керівництвом парижан щодо продовження контракту, проте сторони не можуть знайти компроміс.

Зазначається, що Доннарумма хоче заробляти 12 млн. євро на рік, проте ПСЖ пропонує голкіперу тільки 8 млн. євро.

Чинна трудова угода італійця з клубом розрахована до 30 червня 2026 року.