Італієць може залишити Париж.
Джанлуїджі Доннарумма, getty images
25 січня 2025, 11:29
Воротар ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма може залишити французький клуб найближчим часом. Про це повідомляє журналіст Альфредо Педулла.
За інформацією джерела, 25-річний італієць веде переговори з керівництвом парижан щодо продовження контракту, проте сторони не можуть знайти компроміс.
Зазначається, що Доннарумма хоче заробляти 12 млн. євро на рік, проте ПСЖ пропонує голкіперу тільки 8 млн. євро.
Чинна трудова угода італійця з клубом розрахована до 30 червня 2026 року.
Цього сезону Джанлуїджі Доннарумма відіграв за ПСЖ 20 матчів, пропустив 19 голів та провів 6 матчів "на нуль".
Раніше повідомлялося, що Доннарумма може перейти в Інтер.