Італія

Від цього потенційного вчинку на Сан Сіро стане дуже гаряче.

Італійський воротар Джанлуїджі Доннарумма є вихованцем Мілана, про що фанати "россонері" радо б забули, бо свого часу влітку 2021 року голкіпер вирішив не дати заробити клубу жодної копійчини на його трансфері до французького Парі Сен-Жермен та залишив команду в якості вільного агента.

Відтоді 25-річний виконавець боровся за місце "першого номера" гегемона Ліги 1, проте в поточній кампанії Луїс Енріке геть не повсякчас довіряє йому відповідальну роль у стартовому складі.

Це все підштовхує Доннарумму до пошуку чергових пригод на трансферному ринку, і фанатам Мілана від цих новин точно не стане краще.

Бо представники Джанлуїджі мають контакти з іншим клубом із цього міста — Інтером, який шукає статусну заміну для свого 36-річного воротаря Янна Зоммера.

Наразі конкретних перемовин не ведеться, проте контракт із ПСЖ до літа 2026 року та зволікання клубу щодо його продовження робить Доннарумму відкритим до їхнього початку.

У цьому сезоні на рахунку італійця 17 матчів, 15 пропущених м’ячів та шість "сухих" матчів.