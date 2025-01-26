Парижани хочуть повернути француза на Батьківщину.
Ібраїма Конате, getty images
26 січня 2025, 13:46
Керівництво ПСЖ наполегливо працює над підписанням центрального захисника Ліверпуля Ібраїму Конате. Про це повідомляє Anfield Watch.
За інформацією джерела, французький клуб розраховує придбати 25-річного футболіста "червоних" влітку, розуміючи, що англійці не відпустять захисника посеред сезону. Представники ПСЖ вже неодноразово контактували з оточенням гравця збірної Франції.
Контракт француза з "червоними" розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.
Цього сезону Ібраїма Конате відіграв за Ліверпуль 22 матчі, забив два голи та віддав одну результативну передачу.