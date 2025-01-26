Франція

Парижани хочуть повернути француза на Батьківщину.

Керівництво ПСЖ наполегливо працює над підписанням центрального захисника Ліверпуля Ібраїму Конате. Про це повідомляє Anfield Watch.

За інформацією джерела, французький клуб розраховує придбати 25-річного футболіста "червоних" влітку, розуміючи, що англійці не відпустять захисника посеред сезону. Представники ПСЖ вже неодноразово контактували з оточенням гравця збірної Франції.

Контракт француза з "червоними" розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.

Цього сезону Ібраїма Конате відіграв за Ліверпуль 22 матчі, забив два голи та віддав одну результативну передачу.