Франція

Клуб Ліги 1 хоче посилитися півзахисником Мілана.

Опорний півзахисник Мілана Ісмаель Беннасер опинився в сфері інтересів Марселя, передає журналіст Фабріціо Романо.

Повідомляється, що 27-річного алжирця хочуть орендувати до кінця сезону-2024/25 із правом викупу. Контракт Беннасера з Міланом розраховано до кінця червня 2027 року, а портал transfermarkt оцінює гравця в 14 млн євро.

На рахунку опорника один асист у восьми матчах усіх турнірів поточної кампанії. Через травму він пропустив 21 поєдинок за участі "россонері".

Алжирець зацікавив Марсель на тлі відходу центрального півзахисника Ісмаеля Коне до Ренна (оренда з опцією придбання).