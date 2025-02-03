Франція

Оренда за 1 млн євро з правом викупу за 12+3 млн.

Центральний півзахисник Мілана Ісмаель Беннасер продовжить свою кар'єру в марсельському Олімпіку. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони домовилися про оренду 27-річного алжирця за 1 мільйон євро до кінця поточного сезону.

Окрім цього, Марсель залишив за собою необов'язкове право викупити Беннасера на постійній основі за 12 млн євро + 3 млн в якості бонусів.

Зазначається, що незабаром про переїзд Беннасера до французької Ліги 1 стане відомо офіційно.

У поточному сезоні Ісмаель Беннасер провів за Мілан 431 хвилину у восьми матчах, в яких він віддав одну результативну передачу.