Франція

Значне підкріплення для команди Роберто Де Дзербі.

Марсель на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контрактів із захисником Зальцбурга Амаром Дедичем та півзахисником Мілана Ісмаелем Беннасером.

Обидві орендні угоди розраховані до кінця нинішнього сезону та включають опції викупів футболістів за певних умов.

Нинішнього сезону 22-річний боснієць Дедич провів 25 матчів, у яких віддав шість гольових передач. На рахунку 27-річного алжирця Беннасера вісім ігор та один асист.

Після 20 турів Марсель набрав 40 очок і посідає друге місце у Лізі 1, відстаючи від ПСЖ на десять балів.