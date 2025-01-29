Італія

Польський хавбек, як очікується, має залишити Рому цієї зими.

Крайній півзахисник Роми Нікола Залевські відхилив пропозицію марсельського Олімпіка, оскільки хоче залишитися в італійській Серії А та стати частиною міланського Інтера. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Незважаючи на те, що французький клуб узгодив із "вовками" умови трансферу 23-річного італійця за 6 мільйонів євро, сам футболіст відмовився переїжджати до Франції.

За інформацією джерела, Рома має підписати із Залевські новий контракт, після чого, як планується, він має вирушити до Інтера на правах оренди з умовою подальшого викупу за 6-7 мільйонів євро.

У поточному сезоні Нікола Залевські провів за Рому 817 хвилин у 17 матчах, в яких він віддав дві результативні передачі.