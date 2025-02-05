Франція

І одразу отримав попередження.

Напередодні Парі Сен-Жермен у рамках 1/8 фіналу Кубка Франції обіграв представника Ліги 3 — Ле Ман, на полі суперників (2:0).

У цій зустрічі сталась нечувана подія — французький центральний захисник чинних чемпіонів Франції Преснель Кімпембе вийшов на заміну на 81 хвилині, помінявши колумбійця Вільяма Пачо.

Для 29-річного виконавця це була перша поява на полі з 26 лютого 2023 року, тоді як решту часу він пропустив, лікуючись від розриву ахіллового сухожилля.

Його попередньою грою до цього стала зустріч із Марселем на Велодромі (3:0), у якій футболіст провів на полі всього 16 хвилин.

Таким чином термін відновлення гравця розтягнувся на 709 днів.

Щоправда, відзначити своє повернення Кімпембе зумів лише за допомоги попередження вже за кілька миттєвостей після появи на полі