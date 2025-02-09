У клубі хочуть зберегти Баркола і Доннарумму.
Джанлуїджі Доннарумма, getty images
09 лютого 2025, 23:35
Вінгер Бредлі Баркола і голкіпер Джанлуїджі Доннарумма можуть укласти нові угоди з Парі Сен-Жермен.
Контракт француза закінчується тільки 2028 року, проте в ПСЖ мають намір запропонувати 22-річному гравцеві поліпшену угоду на тлі інтересу до нього з боку зарубіжних топ-клубів, повідомляє Djamel.
Відомо також і про бажання деяких осіб із керівництва парижан продовжити договір Доннарумми. Чинна угода італійця закінчується у 2026 році.
Нещодавно з'являлася інформація про те, що переговори з воротарем були припинені, проте бажання футболіста залишитися і його впевнена гра в останніх матчах переконали клуб переглянути позицію.
Раніше повідомлялося, що Мендеш продовжив контракт з ПСЖ.