Франція

У клубі хочуть зберегти Баркола і Доннарумму.

Вінгер Бредлі Баркола і голкіпер Джанлуїджі Доннарумма можуть укласти нові угоди з Парі Сен-Жермен.

Контракт француза закінчується тільки 2028 року, проте в ПСЖ мають намір запропонувати 22-річному гравцеві поліпшену угоду на тлі інтересу до нього з боку зарубіжних топ-клубів, повідомляє Djamel.

Відомо також і про бажання деяких осіб із керівництва парижан продовжити договір Доннарумми. Чинна угода італійця закінчується у 2026 році.

Нещодавно з'являлася інформація про те, що переговори з воротарем були припинені, проте бажання футболіста залишитися і його впевнена гра в останніх матчах переконали клуб переглянути позицію.

Раніше повідомлялося, що Мендеш продовжив контракт з ПСЖ.