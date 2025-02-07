Франція

Нуну отримає найбільшу зарплату серед іноземців.

Захисник ПСЖ Нуну Мендеш продовжив контракт із французьким грандом. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, нова угода з 22-річним португальцем до літа 2030 вже підписана і незабаром про це повідомлять офіційно.

Також зазначається, що Нуну стане найоплачуванішим гравцем серед легіонерів ПСЖ, а також у нього найтриваліший контракт із клубом.

Нинішнього сезону Мендеш провів 24 матчі, в яких забив два голи та віддав дві гольові передачі.

Після 20 турів ПСЖ очолює Лігу 1, випереджаючи Марсель на десять балів.