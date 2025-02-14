Франція

Керманич "ле бле" назвав ідеального для себе спадкоємця.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам висловився про Зінедіна Зідана і назвав його основним кандидатом на пост майбутнього керманича національної команди. Його слова наводить RMC Sport.

"Між нами панує велика повага. Востаннє я його бачив влітку 2023 року, ми повинні побачитися знову наступного літа з тих самих причин.

Зідан — дуже хороший кандидат на посаду головного тренера збірної Франції, природний і, я б додав, очікуваний. Але взагалі я не знаю, чи захоче він цього

Бути головним тренером збірної Франції дуже складно. На цій посаді повинна працювати стресостійка людина. Я думаю Зідан справиться з цією задачею ", — заявив Дешам.

Нагадаємо, що Дідьє Дешам очолює збірну Франції з літа 2012 року. За цей час "ле бле" виграли чемпіонат світу-2018 та Лігу націй-2021/22.