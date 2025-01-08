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56-річний фахівець очолив збірну Франції у 2012 році.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам повідомив, що залишить свою посаду у зв'язку із закінченням контракту після чемпіонату світу 2026 року.

"Я тут не для того, щоб робити оголошення, але це буде 2026 рік. Я тут з 2012 року, контракт до 2026 року, до наступного чемпіонату світу. Це зупиниться на цьому, тому що воно має зупинитися на цьому в якийсь момент. У моїй голові це дуже ясно.

Я виконував роботу з бажанням та пристрастю, щоб підтримувати французьку команду на найвищому рівні. Але 2026 рік — це дуже хороший момент. Ми ніколи не хочемо, щоб це припинялося, коли все прекрасно. Але ви повинні вміти сказати стоп.

Після цього буде життя. Я не знаю, яким воно буде, але воно теж буде дуже хорошим. Це буде 14 років, це багато часу. Але я тут не для рекордів. Найважливіше те, що збірна Франції залишається на вершині, де вона була багато років", - наводить слова Дешама RMC Sport.

56-річний француз очолює збірну Франції з 2012 року. Разом з командою він виграв чемпіонат світу та Лігу націй, а також був віцечемпіоном світу та Європи.