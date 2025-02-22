Франція

Текстор обурений грошовим "мішком" парижан.

Власник французького Ліона Джон Текстор заявив про незаконне фінансування Катаром чинного чемпіона Франції — ПСЖ. Його слова наводить іспанське видання As.

"Закони ЄС діють вже багато років. Цілком очевидно, що з боку іноземного суб'єкта, іноземної держави незаконно субсидувати будь-який бізнес у Європейському Союзі, якщо він порушує конкуренцію.

Звичайно, ми заохочуємо інвестиції в наші країни в Європі, в європейські галузі промисловості, але інвестиції можна вітати, а субсидії — ні. Визначення гранту багатогранне, але, наприклад, якщо у вас є бізнес, який продовжує втрачати гроші щороку, а грант лише фінансує та покриває збитки нестійкого бізнесу, і цей капітал інакше не було б отримано від інвесторів або комерційних джерел, тоді це те, що є незаконним. Це коли інвестиції розглядаються як грант, а не як інвестиції.

Уявіть, що Сполучені Штати купили французьку автомобільну компанію і вирішили конкурувати, маючи необмежений капітал. Щороку втрачаючи гроші, купуючи частку ринку та пригнічуючи конкурентів. Це б не дозволялося європейським законодавством, як і не повинно дозволятися у футболі.

Коли в ПСЖ тільки з'явилися катарці у 2011 році, його доходи не доходили до 100 мільйонів доларів. А Qatar Sports Investments, держава, іноземна держава, щорічно виділяє 100, 200, 300 мільйонів доларів, і це призводить до знищення будь-якої конкуренції.

Вони перебувають на вершині ліги, їхні доходи зросли у вісім разів, і вони домінують у лізі. Вони спотворили конкуренцію, це не я привніс ці закони в Європу, вони вже діяли, і якщо DNCG (організація, відповідальна за моніторинг та нагляд за рахунками професійних футбольних клубів Франції — прим.) захоче сказати мені, що я маю поважати французькі чи європейські процеси, я б попросив DNCG поважати ті самі європейські закони, й процеси та не дозволяти одному клубу порушувати їх, коли всі інші мають слідувати закону.

Я підтверджую, що ми збираємося подати заяву в Лігу 1 про те, що ПСЖ повинен відповідати законодавству Європейської комісії. Ми збираємося попросити юридичну комісію Професійної футбольної ліги Франції проаналізувати це питання, як це зробили інші клуби з нами та Тьяго Алмадою, і, якщо ми не отримаємо задовільної відповіді, ми передамо справу в Європейську комісію", — заявив Джон Текстор.