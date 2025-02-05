Французький клуб встиг подати до УЄФА виправлені звіти.
Гравці Ліона, Getty Images
05 лютого 2025, 23:00
Ліон продовжує розбиратися із фінансовими проблемами. Про це повідомляє L'Equipe.
За інформацією джерела, керівництво французького клубу надіслало нові фінансові звіти, які задовольнили вимоги УЄФА.
Таким чином Ліон уникнув санкцій з боку УЄФА і може виступати в єврокубках у наступному сезоні.
Однак зазначається, що якщо Ліон не зможе вирішити всі свої проблеми до кінця сезону, то клуб можуть виключити із Ліги 1.
Після 20 турів Ліон набрав 30 очок і посідає сьоме місце у турнірній таблиці Ліги 1.