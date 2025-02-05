Франція

Французький клуб встиг подати до УЄФА виправлені звіти.

Ліон продовжує розбиратися із фінансовими проблемами. Про це повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, керівництво французького клубу надіслало нові фінансові звіти, які задовольнили вимоги УЄФА.

Таким чином Ліон уникнув санкцій з боку УЄФА і може виступати в єврокубках у наступному сезоні.

Однак зазначається, що якщо Ліон не зможе вирішити всі свої проблеми до кінця сезону, то клуб можуть виключити із Ліги 1.

Після 20 турів Ліон набрав 30 очок і посідає сьоме місце у турнірній таблиці Ліги 1.