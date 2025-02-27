Франція

Відбулися останні чвертьфінали турніру.

Сьогодні, 26 лютого, відбулися заключні матчі 1/4 фіналу Кубку Франції.

У першому матчі Брест поступився Дюнкерку з рахунком 2:3.

Команда Ліги 1 переконливо вела у рахунку 2:0 до 66 хвилини завдяки голам Матіаса Перейри та автоголу Бенжалуда Юссуфа. Проте згодом гості відіграли один м'яч зусиллями Венсана Сассо.

Потім на 81 хвилині Опа Санганте зрівняв цифри на табло, а за чотири хвилини він же оформив дубль та вивів свій клуб у півфінал.

Брест — Дюнкерк 2:3

Голи: Перейра, 45, Юссуф, 60 (автогол) — Сассо, 66. Санганте, 81, 85.

У другій зустрічі ПСЖ не зустрів спротиву з боку Стад Бріошена, розгромивши свого опонента з рахунком 7:0.

Авторами голів стали Жуан Невеш, Дезіре Дуе, Сенні Маюлу, Усман Дембеле та Гонсалу Рамуш, який оформив хет-трик.

Стад Бріошен - ПСЖ 0:7

Голи: Невеш, 16, Рамуш, 36, 48 (пен), 58, Дуе, 55, Маюлу, 66, Дембеле, 85.

Таким чином, Дюнкерк та ПСЖ стали ще двома півфіналістами Кубку Франції, куди напередодні пройшли Канн та Реймс.