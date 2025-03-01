Франція

Французи хочуть підсилити центр поля.

Півзахисник каталонської Барселони Гаві може перейти до французького ПСЖ. Про це повідомляє El Nacional.

За інформацією джерела, парижани розглядають 20-річного іспанця як серйозне посилення центральної ланки команди, за яке вони готові віддати великі гроші. Наріз французи готують пропозицію.

Зазначається, що хоча в столиці Каталонії і не горять бажанням відпускати Гаві, але пропозиція в розмірі 100 млн. євро і більше може змусити керівництво "синьо-гранатових" передумати.

Сам футболіст не хоче залишати Барселону. Важливим фактором є Дані Ольмо: якщо він набере форму та витіснить Гаві зі стартового складу, то останній може задуматися про зміну клубу.

Цього сезону Гаві відіграв за Барселону 24 матчі, забив два голи та віддав три результативні передачі.