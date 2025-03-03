Франція

Португалець був розлючений на головного суддю матчу Ліон — Брест.

Французький футбольний рефері Бенуа Мійо розповів про сутичку з головним тренером Ліона Паулу Фонсекою під час матчу Ліги 1 Ліон — Брест (2:1). Його слова наводить RMC Sport.

"Ситуація продовжувала виходити з-під контролю. Він повівся ще агресивніше, по суті, він намагався завдати удару. Удар головою. Я залишився стояти на місці, почасти через несподіванку, але в основному для того, щоб не відступати перед цією спробою залякування.

Гравці і, здається, навіть співробітники служби безпеки, можливо, члени його штабу, втрутилися, щоб його відтягнути. Він відійшов, але потім знову повернувся. І тільки після цього остаточно покинув межі поля.

Я навіть не встиг повідомити своє остаточне рішення — не призначати пенальті на користь Бреста. Схоже, в нас був легкий контакт носами. Це був момент шоку, адже така поведінка абсолютно неприпустима для професійного тренера. Я постарався зберегти самовладання і стояв, як статуя.

Загалом, зі мною все гаразд. Хоча, коли я перегляну записи, можливо, мене це вразить. Я, можливо, навіть подумаю, що це виглядало досить жорстко. У будь-якому разі, таку поведінку не можна залишати безкарною", — сказав Мійо.