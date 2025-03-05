Франція

Конфлікт із арбітром під час матчу Ліги 1 проти Бреста обернувся для екскерманича Шахтаря жорсткими наслідками.

Головний тренер Ліона Паулу Фонсека отримав тривалу дискваліфікацію після матчу 24-го туру Ліги 1 проти Бреста, який відбувся 2 березня 2025 року. Про це повідомляє офіційний сайт Професійної футбольної ліги Франції (LFP).

У португальського фахівця, відомого в Україні за роботою в донецькому Шахтарі, виник палкий конфлікт із рефері Бенуа Мійо — арбітр заявив, що керманич Ліона "намагався його вдарити головою".

Фонсеці заборонено перебувати на лаві запасних, у роздягальнях офіційних осіб і виконувати будь-які офіційні функції до 30 листопада 2025 року.

Крім того, до 15 вересня 2025 року він не матиме доступу до роздягальні команди, поля, тунелю та прилеглих зон. Санкції щодо Фонсеки набувають чинності негайно.

Нагадаємо, що головного тренера Ліона Паулу Фонсеку вилучили з поля наприкінці зустрічі, коли він висловив обурення з приводу перегляду VAR щодо можливого пенальті на користь Бреста. Португалець накричав в обличчя головному судді Бенуа Мійо в момент, коли той показував йому червону картку.